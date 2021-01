Samsung ha concluso il 2020 rilasciando per vari dei suoi device l’interfaccia One UI 3.0, basata su Android 11 ed anche in questi primi mesi del 2021 il team del colosso coreano continuerà a portare la nuova versione software sui più importanti e recenti smartphone dell’azienda.

Pare, tuttavia, che con l’arrivo del nuovo anno si sia manifestato un bug su One UI 3.0 piuttosto curioso: dall’inizio del 2021, infatti, diversi smartphone del colosso coreano non mostrano più le statistiche relative alla batteria.

Con il 2021 arriva un bug per Samsung One UI 3.0

Stando a quanto si apprende dalle segnalazioni degli utenti che hanno riscontrato il bug, dall’inizio del nuovo anno non funzionano più le statistiche della batteria nella sezione Manutenzione del dispositivo sui telefoni Samsung che sono già stati aggiornati ad Android 11 e One UI 3.0.

Il bug in questione è stato riscontrato su vari device (come Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Samsung Galaxy Note 10) e, pertanto, pare essere generalizzato e non relativo soltanto ad un modello.

In pratica, i device continuano a funzionare senza problemi ed il bug può essere rilevato soltanto nella sezione dedicata alla manutenzione del dispositivo, all’interno del menu delle Impostazioni, ossia una delle parti che sono state rinnovate dagli sviluppatori di Samsung con One UI 3.0.

Se si seleziona la sezione Batteria, il dispositivo non mostra più i grafici della carica e sono scomparse le informazioni sull’ultimo ciclo di ricarica e sul consumo medio degli ultimi 7 giorni mentre le indicazioni standard (come quanta autonomia rimane con l’attuale carica della batteria o quanto tempo ci vuole prima che il dispositivo sia completamente carico) sono ancora visibili.

Purtroppo allo stato attuale non pare vi siano soluzioni per risolvere il problema (nemmeno svuotare la cache dell’app dà risultati positivi) e, pertanto, la speranza è che presto arrivi il fix da parte di Samsung attraverso il rilascio di una nuova versione di Manutenzione del dispositivo.