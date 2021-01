Il team di Google in questi anni ci ha insegnato che il colosso di Mountain View spesso si diverte a non prendersi troppo sul serio e così, di tanto in tanto, lancia qualche simpatica iniziativa o pubblica dei video divertenti e questo è il caso di un nuovo filmato che gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno realizzato per chi vuole provare a mettere alla prova le proprie capacità manuali.

Il video in questione, intitolato “Android origami fold-along”, mostra come sia possibile creare un origami del logo di Android partendo da un semplice pezzo di carta.

Questa la descrizione pubblicata dagli sviluppatori del colosso di Mountain View:

Prendete della carta e piegatela mentre create un origami del logo Android. Ci auguriamo che apprezzerete questo divertente gioco creato dall’ingegnere del software Lisa Nguyen Quang Do e realizzato dal vicepresidente della divisione ingegneria, Seang Chau

Google ci spiega come creare un origami del logo di Android

E per chi desidera cimentarsi effettivamente in tale prova, è anche disponibile un file PDF che contiene una sorta di guida passo-passo (ci sono 30 passaggi da seguire, per ciascuno dei quali vi sono una descrizione e un’illustrazione corrispondenti) per arrivare alla creazione di un origami del logo di Android (lo trovate seguendo questo link).

Se siete pronti per cogliere la sfida lanciata dal team di Google, non vi resta altro da fare che guardare il video con la dimostrazione pratica della creazione del logo dell’OS. Buona visione.

Si tratta senza dubbio di una simpatica iniziativa per dare il benvenuto al nuovo anno, con la speranza che il 2021 possa essere migliore rispetto a quello che si è appena concluso e nel quale le nostre vite (ed abitudini) sono state letteralmente stravolte a causa della pandemia di Coronavirus.

Pertanto, che questi origami di Android siano di buon auspicio per l’anno che ci apprestiamo a vivere.