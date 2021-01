Non è certo un segreto che Google imponga ai vari produttori di dispositivi Android l’installazione di alcune delle proprie principali applicazioni per poter usufruire di tutti i servizi offerti dal colosso di Mountain View ma, a quanto pare, in alcuni casi il numero di app da pre-installare potrebbe essere più elevato.

Negli ultimi anni tanti utenti hanno notato che su alcuni device le applicazioni di Google pre-installate sono più numerose rispetto a quelle che è possibile trovare sulla maggioranza dei device Android e pare che ciò dipenda da una speciale classificazione effettuata dal colosso di Mountain View.

Stando a quanto sostenuto da Dhananjay_Tech su Twitter, infatti, per i dispositivi classificati come “Tier 1” vi sarebbe l’ulteriore obbligo di pre-installare Google Telefono e le app di messaggistica del colosso di Mountain View.

Google continua a mantenere il proprio controllo su Android

Purtroppo i dettagli al momento disponibili non permettono di chiarire quali siano i criteri adottati per classificare un dispositivo come “Tier 1” ma pare che ciò non dipenda dalla dotazione hardware (nel senso che in tale elenco potrebbero entrare sia smartphone di fascia alta che quelli più economici).

Da tempo il colosso statunitense impone ai vari produttori di smartphone l’installazione di alcune proprie applicazioni o quella che dovrebbe essere la schermata iniziale dei nuovi device ma, a quanto pare, in determinati casi le “imposizioni” potrebbero raggiungere un livello più elevato.

Non si tratta, pertanto, di obblighi nuovi o sorprendenti anche se Google ci tiene a mantenere il più elevato livello di segretezza possibile su ciò che richiede ai vari produttori, aspetto quest’ultimo che non piace alle autorità che regolano il mercato e la concorrenza, in quanto ritengono che il colosso di Mountain View continui a mantenere un eccessivo controllo su Android e ciò anche in contrasto con la sua natura di sistema operativo open source.

