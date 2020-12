Torniamo ad occuparci di Redmi Note 9T, device del quale vi abbiamo già parlato lo scorso mese e che nelle ultime ore ha fatto una nuova apparizione in Rete, questa volta nel database del popolare test benchmark Geekbench.

Stando a quanto reso noto da Abhishek Yadav su Twitter, il nuovo smartphone di fascia media di Redmi potrebbe essere lanciato già nel corso di gennaio e dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo delle feature che probabilmente non faranno gridare al miracolo.

Le presunte caratteristiche di Redmi Note 9T 5G

Ci riferiamo, in particolare, alla versione del sistema operativo: Redmi Note 9T 5G, infatti, potrebbe fare il suo esordio con a bordo ancora Android 10, magari con la speranza di un rapido aggiornamento alla successiva release del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Tra le altre feature del device vi dovrebbero essere il processore MediaTek Dimensity 800U e 4 GB di RAM, connubio che sarebbe in grado di garantire a Redmi Note 9T (il cui nome in codice sarebbe M2007J22G) di totalizzare su Geekbench 598 punti in single core e 1.760 punti in multi core:

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, il nuovo smartphone di Redmi altro non sarebbe che una versione rinominata e destinata al mercato globale di un modello già lanciato in Cina, ossia Redmi Note 9 5G e, pertanto, il suo aspetto dovrebbe essere il seguente:

Il device è stato anche certificato dall’NBTC, a conferma del fatto che il suo esordio sul mercato è ormai imminente:

Tra le altre sue feature non dovrebbero mancare un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+, una tripla fotocamera posteriore in un modulo di forma circolare (con un sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 8 megapixel e da uno da 2 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 22,5 W.