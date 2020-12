AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha pubblicato i risultati dei drive test legati a Misura Internet Mobile, l’iniziativa che ha misurato la velocità delle reti mobili in 45 città italiane.

Coinvolti solamente TIM, Vodafone e WINDTRE, gli unici operatori di telefonia mobile ad aver raggiunto una copertura superiore al 50% del territorio nazionale con una rete di proprietà. Restano quindi esclusi, oltre a Iliad, anche tutti i gestori virtuali.

Oggi è stato diffuso solamente il resoconto preliminare, mentre per i dati completi sarà necessario attendere il prossimo mese di febbraio. Per i test è stato utilizzato un Samsung Galaxy S9, sul quale era installato SwissQual Smartbenchmarker, alla release 20, al fine di ottenere misurazioni uniformi delle velocità di upload e download.

Il documento, che potete scaricare integralmente utilizzando questo link, testimonia come la velocità media raggiunta dai tre operatori si attesti sui 68 Mbps per quanto riguarda le misurazioni statiche, con una velocità in upload che raggiunge i 28 Mbps.

Prendendo invece in considerazione le misurazioni dinamiche nelle 45 città oggetto del testo, la velocità media di download scende a 60 Mbps, mentre quella in upload arriva a 26 Mbps. In 35 città è stato effettuato solamente il test in modalità dinamica, mentre il rilevamento statico è stato eseguito solamente a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona, con un totale di 82.868 test eseguiti.

Per i test con TIM è stata utilizzata un’offerta TIM Advance 4,5G (velocità massima in download di 700 Mbps), per Vodafone invece una Vodafone Infinito Business Black Edition (con velocità massima nominale di 1048 Mbps) mentre per WINDTRE è stata utilizzata una WINDTRE Cube Large EasyPay, con una velocità massima di 1.000 Mbps.

Le prestazioni medie migliori sono state rilevate a Bologna (105 Mbps in upload/30 Mbps in download), Bari (80 Mbps/32 Mbps), Firenze (83 Mbps/31 Mbps) e Verona (74 Mbps/31 Mbps).