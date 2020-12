Il 2020 è stato senza dubbio un anno molto difficile, caratterizzato dalla pandemia di Coronavirus e da tutto ciò che ne è conseguito ma il team di Google ha deciso di volere ugualmente ricordare questi 366 giorni con alcune iniziative, una delle quali riguarda Google Foto.

Il popolare servizio fotografico del colosso di Mountain View, infatti, realizzerà per gli utenti un nuovo fotolibro dedicato all’anno che oggi terminerà e, una volta che tale feature sarà effettivamente disponibile, apparirà per primo nel carosello dei ricordi su Android e iOS (sulla versione Web pare invece non sia prevista).

Google Foto ha un fotolibro per il 2020

E così, invece del solito sguardo indietro a “questo giorno” o “settimana” negli anni precedenti o ai momenti recenti più importanti, gli utenti potranno contare su una sorta di riepilogo degli ultimi 12 mesi.

Una volta avviata la riproduzione, con un tocco sui bordi destro e sinistro è possibile procedere in avanti o indietro mentre con una pressione prolungata si interrompe. La data e il luogo di ciascuno scatto sono annotati in alto mentre nell’angolo in basso a destra sono presenti i pulsanti per la condivisione e quello per visualizzare tutte le foto di quel determinato giorno.

Nell’angolo in basso a sinistra è invece presente un tasto per visualizzare un’anteprima per creare un fotolibro annuale, con la possibilità per gli utenti di rimuovere alcuni degli scatti aggiunti automaticamente dal sistema, oltre che di personalizzarli o di inserirne altri.

Gli utenti, infine, potranno cambiare anche il nome del fotolibro, che in automatico è chiamato Anno in rassegna e non “Il meglio del 2020” come invece è avvenuto per i precedenti anni, probabilmente a conferma del fatto che quello che si sta chiudendo è stato uno dei peggiori anni degli ultimi tempi.

