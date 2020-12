Continua senza sosta la crescita del parco applicazioni di AppGallery, lo store di applicazioni proprietario con il quale Huawei ha fronteggiato la complessa situazione con gli USA che l’ha privato dei servizi di Google e delle relative app (Google Play Store compreso).

Anche questa volta ci sono numerose aggiunte e tra di esse spiccano indubbiamente My Sky e Glovo.

Insomma, mentre qualche giorno fa avevamo parlato dell’importante sbarco su PC, oggi vediamo quali nuove applicazioni è possibile scaricare da AppGallery.

AppGallery: nuove app disponibili e dove scaricarle

Entrando nel merito delle nuove app disponibili, My Sky ora è compatibile anche coi Huawei Mobile Services (HMS), mentre Glovo è presente sia come quick app che come aggiornamento dell’app preesistente, ora finalmente funzionante correttamente.

Per quanto riguarda le altre, Mister Lavaggio è compatibile con tutti i dispositivi, sia GMS che HMS, ATM Milano al momento solo per i primi. Ci sono anche: i tre giochi Push’em All, Woodturning 3D e Shortcut Run di Voodoo; Shadow Fight 3, Gardenscapes; Modern Combat 5 di Gameloft, DailyMotion (sia GMS che HMS).

Tutte le app in questione, visibili nella galleria qui sopra, possono essere scaricate direttamente dallo store AppGallery sui device Huawei e sono inoltre disponibili al download tramite i link sottostanti:

Grazie a Nicolò per la segnalazione