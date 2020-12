Periodo natalizio e Amazon, un connubio che sta di anno in anno diventando sempre più forte; in questo 2020, con la situazione dovuta al Covid-19, sempre più utenti hanno deciso di fare spese sulla nota piattaforma di e-commerce, che sembra essere entrata nel mirino di malintenzionati informatici.

Pishing e falsi messaggi da Amazon: occhio alle truffe

L’allarme arriva dalla Polizia di Stato tramite il profilo Facebook Agente Lisa, nel quale viene riportato l’ultimo tentativo di pishing messo in atto da qualche pirata informatico; un messaggio che annuncia della fortunata vincita, con un link che riporta ad un sito che cerca di copiare la grafica di Amazon, richiedendo di inserire dati personali (tra cui quelli della carta di credito).

Secondo avviso: il tuo regalo di AMAZON-PRIME è stato confermato. Puoi ritirare i tuoi regali qui…

Agente Lisa mostra in alcuni screenshot i vari passaggi successivi al click sul link riportato nel messaggio, nei quali è possibile individuare i vari indizi che dovrebbero far scattare un campanello di allarme (se già l’SMS non bastasse). Ovviamente, vi sconsigliamo di cliccare su tale link nel caso doveste ricevere il messaggio, e di eliminarlo prontamente.