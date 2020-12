L’annuncio di Xiaomi Mi 11 ci ha finalmente svelato tutto sul nuovo top di gamma di Xiaomi, il primo smartphone a montare il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 888. Fra le tante caratteristiche di alto livello presenti sulla creatura di Xiaomi, come il display a risoluzione QHD+ a 120 Hz, 12 GB di RAM LPDDR 5, 256 GB su supporto UFS 3.1 e supporto alla ricarica rapida a 55 W, la tecnologia BlinkAI per i video è quella che ha attirato maggiormente l’attenzione per via delle enormi potenzialità pubblicizzate.

Miglioramenti che lasciano senza parole

In queste ore il profilo YouTube di BlinkAI ha pubblicato due nuovi video in cui mostra di che pasta è fatta questa feature che trova posto all’interno di Xiaomi Mi 11. Senza entrare troppo nei dettagli, BlinkAI è capace di trasformare un video registrato in condizioni di scarsa luminosità e renderlo decisamente più appagante da guardare. Come? Grazie all’utilizzo di un software che sfrutta il deep learning e l’NPU (Neural Processing Unit) di Qualcomm Snapdragon 888: gli algoritmi sono in grado di trattare video registrati al buio per migliorarne la luminosità e ridurne il rumore.

Se siete curiosi di scoprire di cos’è capace Xiaomi Mi 11 con la tecnologia BlinkAI, i video sottostanti vi permettono di valutare con i vostri occhi l’enorme differenza con e senza la tecnologia.

