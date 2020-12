Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che potrebbero essere le principali feature degli smartphone della serie OnePlus 9, la cui presentazione dovrebbe essere in programma per marzo.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, dovrebbero essere tre i modelli che comporranno la prossima serie top di gamma di OnePlus: alla versione base, infatti, si dovrebbero affiancare una variante Pro e un’inedita versione Lite.

Nelle scorse ore si è diffusa una nuova indiscrezione secondo cui il produttore cinese avrebbe deciso che nessuno dei nuovi smartphone potrà contare su una lente con teleobiettivo e la variante Pro dovrebbe vantare una quadrupla fotocamera con due sensori principali, accompagnati da due più piccoli.

Le presunte feature di OnePlus 9 e 9 Pro

Sulla base delle indiscrezioni che si sono succedute sino a questo momento, OnePlus 9 in versione base e Pro dovrebbero poter contare sulle prestazioni garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 888 mentre la variante Lite dovrebbe arrivare sul mercato con una CPU Qualcomm Snapdragon 865.

I due modelli principali dovrebbero avere un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Tra le feature più interessanti della nuova serie di punta di OnePlus vi dovrebbero essere un comparto fotografico realizzato con la collaborazione di Leica (e da questo punto di vista sarà interessante scoprire se sarà in grado di offrire agli utenti risultati paragonabili a quelli dei vari smartphone top di gamma della concorrenza) e il supporto alla ricarica wireless inversa (oltre che a quella rapida, probabilmente a 65 W).

Sempre a proposito di OnePlus, infine, pare che il produttore abbia in programma il lancio di OnePlus Nord SE, una versione speciale dello smartphone lanciato nei mesi scorsi realizzata in collaborazione con il designer Joshua Vides. Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

