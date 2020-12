Con più di 160 mila contagiati Covid-19 in un giorno, gli USA continuano ad avere grossi problemi con il Coronavirus nonostante da qualche giorno a questa parte sia iniziata la campagna di vaccinazione. A tal proposito, come riporta Bloomberg, la contea di Los Angeles si è alleata con la startup Healthvana per rendere operativa un’idea decisamente interessante: aggiungere l’attestato di vaccinazione all’interno di Google Pay e Apple Wallet.

L’attestato è sempre a portata di mano

Secondo le informazioni pubblicate in Rete, l’esperimento dovrebbe partire entro questa settimana e andare di pari passo con il programma di vaccinazione messo in piedi dal Dipartimento di Salute Pubblica. A tal proposito, Claire Jarashow, direttrice del dipartimento, sottolinea come si stia lavorando tutto il giorno per velocizzare le vaccinazioni.

L’integrazione, o meglio, l’aggiunta dell’attestato di vaccinazione su Google Pay e Apple Wallet è utile per almeno due motivi:

ordine pubblico: le autorità potranno richiedere ai cittadini di fornire una prova dell’avvenuta vaccinazione, ad esempio prima di accedere ad un cinema, partecipare ad un concerto o al gate prima di prendere un aereo; comodità: il cittadino, grazie all’integrazione con le piattaforme di Google e Apple, sarà avvisato in tempo, con una semplice notifica, circa la disponibilità del secondo richiamo per il vaccino.

Il test evidentemente servirà per capire se la soluzione sviluppata dalla startup Healthvana sarà utile per tracciare quanti cittadini hanno ricevuto il vaccino, ed eventualmente per isolare chi, purtroppo, per ignoranza e malafede, lotterà per non vaccinarsi.