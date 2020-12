Il mercato dei rugged phone, quegli smartphone particolarmente resistenti a cadute, maltrattamenti e temperature estreme, è decisamente cresciuto negli ultimi anni, creando nuove opportunità. Il 2020 si chiude con l’arrivo di un nuovo competitor, F150, che a breve lancerà il suo primo dispositivo destinato ai mercati internazionali.

L’idea è nata da un gruppo di esperti di software e appassionati di sport, alla ricerca di un dispositivo in grado di soddisfare le proprie esigenze quotidiane. Per creare questa nuova startup sono state scelte alcune delle migliori menti del settore, al fine di creare un brand in grado di stupire e innovare.

Ci sono voluti alcuni mesi per creare un team in possesso di anni di esperienza in questo mercato, e molto tempo per disegnare il prodotto di debutto. Sono state studiate nuove strategie di marketing per cercare di differenziare il brand e renderlo unico in un panorama che, seppur ancora di nicchia, è molto variegato.

Il prodotto di debutto di F150 arriverà nella prima parte del 2021 e si chiamerà Bison 2021, pensato per rappresentare quello che, secondo il brand, dovrebbero essere l’aspetto e le funzioni di un rugged phone. In questo smartphone dunque troveremo le funzioni dei migliori smartphone rugged e molto altro.

Bison 2021 arriverà sul mercato con un chipset MediaTek Helio G25, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di ROM, espandibile tramite microSD. Il display da 5,86 pollici, sarà protetto da un vetro Gorilla Glass 5, avrà un notch a U di dimensioni generose, il supporto all’NFC, un sistema operativo basato su Android e una batteria da 8.000 mAh.

Il guscio è stato realizzato in materiale plastico molto solido, evitando dunque gomma o alluminio, più soggetti all’usura. E in questo modo è stato possibile realizzare colorazioni inedite, come la Desert Yellow che vedete in copertina, un colore che ricorda la sabbia del mare e del deserto.

L’interfaccia offre due modalità, una per l’uso di tutti i giorni e una pensata soprattutto per un utilizzo outdoor, e il passaggio tra le due modalità è semplicissimo, basterà premere un tasto sul frame laterale.

Tutto questo per cercare di portare una ventata di freschezza in un mercato decisamente statico, dove c’è poco spaio per la fantasia e dove vengono utilizzati colori classici. F150 invece vuole realizzare uno smartphone che, pur garantendo elevati standard di solidità, sappia anche risultare gradevole dl punto di vista estetico.

No Tough No Safe, questo lo slogan di F150 che vuole realizzare i prodotti più solidi del mercato pensati in particolare per gli appassionati di attività all’aria aperta, strizzando l’occhio all’efficienza e al look. potete trovare maggiori dettagli sul produttore visitando la pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria