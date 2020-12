Android Auto è uno standard che consente di interconnettere la propria auto con uno smartphone Android, così da sfruttarne le funzionalità multimediali tra cui le mappe, i contatti, la musica e tanto altro. A seguito di un recente update ricevuto su alcuni smartphone Huawei, il sistema pare non funzionare più correttamente, riportando sul monitor del veicolo semplicemente una schermata nera, impedendone così il corretto utilizzo.

L’app Android Auto va in conflitto con alcuni smartphone Huawei

Non riguarda fortunatamente tutti gli smartphone dell’azienda cinese, ma apparentemente sono coinvolti soltanto alcuni vecchi modelli, tra cui tutti i dispositivi della serie P9, Mate 9, P10 e Mate 10. In pratica, connettendo il proprio telefono all’app Android Auto, sul display dell’auto viene mostrata una schermata nera, come se il telefono non riuscisse a connettersi correttamente ed eseguire correttamente lo streaming sullo schermo integrato del veicolo.

Una soluzione apparentemente è già stata trovata, ma è soltanto temporanea: occorre cancellare dati e cache dell’app Android Auto da smartphone. Così facendo, l’app riprende a funzionare correttamente, ma soltanto per una volta. Alla successiva connessione, sarà infatti necessario ripetere l’operazione. Cancellare dati e cache dell’applicazione, inoltre, elimina anche tutte le preferenze dell’app precedentemente impostate dall’utente, costringendoci a ripetere anche questa operazione ogni qualvolta bisogna connettersi al veicolo.

Il problema sembrerebbe essere causato da un recente update ricevuto su alcuni smartphone Huawei, che già di per sé non ha mai goduto di una piena compatibilità con Android Auto a causa, almeno in parte, della EMUI, l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda cinese, manifestando errori di natura diversa anche in altre occasioni. Google e Huawei sembrano essere già a conoscenza del problema, per trovare una soluzione definitiva occorrerà attendere però un update dell’app Android Auto, oppure un bugfix tramite aggiornamento del sistema operativo Android da parte di Huawei. Vi terremo aggiornati sull’evolversi della vicenda.

