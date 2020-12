Qualche ora fa un noto tipster ha condiviso su Twitter numerosi dettagli sulla scheda tecnica del futuro flagship Sony Xperia 1 III, spingendosi addirittura a riportarne il presunto prezzo di listino.

Chiariamo subito che, sebbene non si tratti di informazioni ufficiali, sembrano tutte piuttosto credibili, sia alla luce delle precedenti indiscrezioni sulla Mobile Platform e sul display, sia perché si tratterebbe di un top di gamma in linea col modus operandi di Sony.

Sony Xperia 1 III prende forma: ecco specifiche e prezzo presunto

Il produttore giapponese non deve di certo imparare da altri come realizzare display di altissimo livello e per questo motivo è lecito aspettarsi un pannello da primo della classe (o quasi) su Sony Xperia 1 III. Secondo la fonte il prossimo flagship di Sony disporrà di un display OLED 4K HDR da 6,5 pollici, con una luminosità superiore del 15% rispetto al modello della generazione precedente.

Per quanto riguarda la Mobile Platform, non sorprende la presenza della Qualcomm Snapdragon 888, che sarà il chipset di riferimento per i top di gamma Android del 2021.

Secondo la fonte, Sony Xperia 1 III disporrà di memoria interna in abbondanza, con ben 256GB, affiancati da 8GB di RAM.

Scontata ma comunque da segnalare la presenza della connettività 5G, mentre il sensore di impronte digitali dovrebbe essere integrato lateralmente. Sony era stata la prima a credere in una soluzione del genere in passato, tuttavia sorprende rivederla su un modello di fascia premium e per di più in abbinamento ad uno schermo OLED.

Come da tradizione, il nuovo flagship della casa giapponese non mancherà della certificazione IP65/IP68 contro acqua e polvere.

Infine il prezzo: secondo la fonte, Sony Xperia 1 III dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino di 1.199 dollari (circa 982 euro).

In attesa di maggiori dettagli e di informazioni ufficiali, fateci sapere nei commenti che cos’altro vorreste vedere su Sony Xperia 1 III.