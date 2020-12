Nuovi giochi e app vengono pubblicati ogni giorno nel Play Store di Google e tra le tante opzioni questa settimana vi proponiamo una selezione che comprende quattro giochi e un’applicazione che meritano di essere considerati.

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Star Wars Knights of the Old Republic II è un’avventura pubblicata per PC e Xbox nel 2004 e ambientata cinque anni dopo gli eventi del pluripremiato primo episodio, in cui i signori dei Sith hanno dato la caccia agli Jedi fino all’estinzione e sono ora sul punto di distruggere la Vecchia Repubblica.

Al tramonto dell’Ordine Jedi, l’unica speranza della Repubblica è riposta in uno Jedi solitario che lotta per ricongiungersi alla Forza, nei panni del quale dovrete decidere se seguire il lato chiaro o soccombere all’oscurità.

Star Wars Knights of the Old Republic II è disponibile per Android al prezzo di € 14,99 senza acquisti in-app ed è reperibile nel Play Store attraverso il badge che trovate sotto al trailer.

DEEMO -Reborn-

DEEMO -Reborn- è un’avventura basata sul ritmo musicale in cui controllerete una bambina che è caduta dal cielo per aiutala a ritrovare la strada di casa svelando gli enigmi e i misteri nascosti in un antico castello.

Previous Next Fullscreen

Trovando gli spartiti potrete suonare il pianoforte e far crescere l’albero misterioso attraverso 60 brani classici particolarmente amati.

DEEMO -Reborn- è disponibile per Android al prezzo di € 2,49 con acquisti in-app opzionali ed è reperibile nel Play Store attraverso il badge che trovate sotto al trailer.

Marvel Reame dei Campioni

Marvel Reame dei Campioni è un gioco di azione ambientato nel popolare universo di supereroi in cui dovrete scoprire i segreti del misterioso pianeta noto solo come Battleworld.

Il gioco offre la possibilità di personalizzare il proprio Campione Marvel con armi ed equipaggiamenti e di creare un team di amici per lottare in tempo reale e scalare i ranghi del Battleworld.

Previous Next Fullscreen

Il titolo di Kaban Games sfodera una grafica che riproduce fedelmente i personaggi Marvel più iconici, le arene e le spettacolari mosse speciali.

Marvel Reame dei Campioni è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali ed è raggiungibile nel Play Store attraverso il badge che trovate sotto al trailer.

Forager

Forager è un’avventura open world di stampo classico che miscela esplorazione, agricoltura e creazione in un mondo realizzato in 2D con grafica in stile pixel art.

Il gameplay è basato sulla raccolta e la gestione delle risorse per crea oggetti e strutture utili e sull’acquisto di terreni da espandere ed esplorare.

Salendo di livello si potranno apprendere nuove abilità e sviluppare nuovi progetti, ma ci sarà spazio anche per enigmi da risolvere, segreti da scoprire e dungeon da saccheggiare.

Forager è disponibile per Android al prezzo di € 7,99 senza acquisti in-app è raggiungibile nel Play Store tramite il badge che trovate sotto al trailer.

MindTips

MindTips è un’applicazione pensata e sviluppata da decine di studenti e professionisti per supportarvi nel vostro percorso di formazione, dalla scuola superiore, passando per l’università, fino al posto di lavoro.

Lo strumento include oltre 50 materie elaborate, riassunte e pronte all’uso con approfondimenti, esempi e immagini, più di 5000 domande divise per capitolo, oltre alla possibilità di organizzare i carichi di studio giornalieri.

Previous Next Fullscreen

MindTips è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è reperibile nel Play Store attraverso il badge sottostante.