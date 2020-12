Nonostante la presentazione della famiglia Samsung Galaxy S21 sia prevista fra una ventina di giorni circa, dei nuovi top di gamma del produttore sudcoreano sappiamo ormai pressoché tutto, specie grazie a quest’ultima fuga di notizie che fa ancor più luce su caratteristiche e design.

In questa sede, tralasciando Samsung Galaxy S21 Ultra, il modello tecnicamente più avanzato della serie, ci concentriamo sui due modelli più “abbordabili”: Samsung Galaxy S21 standard e Samsung Galaxy S21 Plus. Ma bando alle ciance, scopriamo subito quali sono le novità e le conferme emerse.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S21 e S21 Plus

A pochi giorni dal lancio, previsto il 14 gennaio 2020, sono ormai pochi i pezzi che mancano per completare la figura di un puzzle ormai chiara. Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ saranno probabilmente i due telefoni della serie che venderanno di più, lasciando alla versione Ultra qualche chicca particolare come visto per la famiglia attualmente in vendita.

Le differenze più sostanziali fra quei due saranno le dimensioni, che si rispecchiano in differenti diagonali dei display: da 6,2 pollici per S21 standard, 6,7 pollici per il Plus secondo quanto emerso. Le caratteristiche de pannelli dovrebbero essere invece le medesime: tipologia di schermo Dynamic AMOLED 2X Infinity-O, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza d’aggiornamento variabile fra 60 e 120 Hz e protezione Gorilla Glass 7.

Sotto la scocca di Samsung Galaxy S21 e S21 Plus un Samsung Exynos 2100, SoC realizzato a 5 nanometri con processore octa core, affiancato da almeno 8 GB di RAM e tagli di memoria interna differenti, probabilmente da 128 e 256 GB.

Discorso fotocamere, davanti dovrebbe prender posto nel foro centrale lo stesso sensore da 1/3,24″ da 10 megapixel con apertura f/2.2 e pixel da 1,22 µm, dietro di fotocamere ce ne sarebbero tre in entrambi i casi.

Il comparto posteriore sarebbe così composto: una principale da 12 megapixel da 1/1,76″ con apertura f/1.8, con OIS e ottica standard, un teleobiettivo da 64 megapixel da 1/1,76″ con apertura f/2.0, pixel da 0,8 µm e zoom ibrido 3x anch’esso stabilizzato otticamente e una grandangolare da 12 megapixel da 1/2.55″ con apertura f/2.2, campo di visione di 120° e pixel da 1,8 µm.

Questione sensori e connettività, Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus dovrebbero condividere la medesima dotazione tecnica con connettività 5G, Wi-Fi 6, doppia SIM + eSIM, Bluetooth 5, NFC, ANT+, sensore di impronte a ultrasuoni, riconoscimento facciale, porta USB C e via dicendo.

Per quanto riguarda invece la batteria, se per S21 standard si parla di una capacità di 4.000 mAh, la variante Plus dovrebbe toccare quota 4.800 mAh, in entrambi i casi dotati di ricarica rapida Qi.

Design di Samsung Galaxy S21 e S21 Plus

Veniamo al design dei due smartphone, che si dovrebbero differenziare esclusivamente per gli ingombri e il peso (forse anche per il materiale della back cover, in plastica anziché in vetro per il modello standard).

Per le dimensioni di Samsung Galaxy S21 si parla di un’altezza di 151,7 mm, di una larghezza di 71,2 mm e di uno spessore di 7,9 mm; per Samsung Galaxy S21 Plus il prospetto è invece il seguente: in ordine, 161,4 x 75,6 x 7,8 mm. Sulla bilancia, i due smartphone peserebbero rispettivamente 171 e 202 grammi.

Numeri a parte, esteticamente si dovrebbero presentare con una superficie frontale a tutto schermo, con un foro centrale per la fotocamera selfie, niente curvature e bordi molto sottili che si ricollegano con una cornice in alluminio.

Voltandoli, spicca il modulo fotocamere, particolare per concezione, meno per collocazione. Sulla base dei render emersi, le fotocamere sarebbero posizionate verticalmente in un lembo di metallo che prende piede dalla cornice laterale.

Lato colorazioni, Samsung Galaxy S21 dovrebbe arrivare in grigio, bianco, viola e rosa, mentre la versione Plus in argento, nero e viola.

Immagini di Samsung Galaxy S21 e S21 Plus

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy S21 e S21 Plus

Discorso prezzi e uscita, considerando che la presentazione è prevista per il 14 gennaio 2020, ci aspettiamo una disponibilità sul mercato che potrebbe coincidere con la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Mentre per quanto riguarda i prezzi, per Samsung Galaxy S21 si parla di cifre attorno a 849 euro; 1.049 euro per Samsung Galaxy S21 Plus. Un aggravio di 50 euro, invece, per chi desidera una memoria interna doppia rispetto alla versione standard (256 anziché 128 GB) secondo quanto emerso.

Ma per ulteriori conferme e informazioni, continuate a seguirci.

Potrebbe interessarti anche: Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S20 Plus dopo 8 mesi, ecco come è cambiato