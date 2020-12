Da BOSS Audio arrivano nuovi dispositivi destinati ad essere montati a bordo di autoveicoli con l’intento di offrire agli utenti soluzioni che possano vantare il supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay.

Il primo modello è BOSS Audio BVCP9850W, device che vanta un display touch da 6,75 pollici e il supporto audio streaming Bluetooth, oltre ad alcune interessanti feature come un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta USB per Android Auto o Apple CarPlay, la ricarica veloce 2A e il supporto per i comandi sul volante (anche se tale accessorio non è incluso nella confezione di vendita e deve essere acquistato separatamente).

L’unità principale non può contare su un player per CD o DVD ma è in grado di riprodurre qualsiasi titpo di contenuto multimediale.

BOSS Audio punta sulla modalità wireless

BOSS Audio ha presentato anche altri tre dispositivi, Planet Audio PCPA975W, Sounds Storm Laboratories DD999ACPW e BOSS Elite BE950WCPA, tutti dotati di un display touch da 6,75 pollici ed il supporto wireless per Android Auto ed Apple CarPlay.

L’esordio sul mercato di tali device è in programma in questi giorni negli Stati Uniti ad un prezzo di partenza di 399 dollari.

Il team di BOSS Audio ci ha tenuto a precisare che l’obiettivo principale con questi nuovi dispositivi è quello di offrire adelle soluzioni capaci di garantire agli utenti una connessione wireless e ciò in quanto l’adozione di Apple CarPlay e Android Auto è in aumento.

Xin Hamilton, Vice Presidente della divisione Marketing di BOSS Audio, ha ricordato che da tempo si insiste sul principio che “il futuro è wireless” e la sua azienda non può che essere d’accordo, aggiungendo che gli utenti oggi sono alla ricerca di esperienze audio per auto più facili e personalizzabili che non richiedono un cavo.

Ricordiamo che Android Auto supporta la modalità wireless con smartphone Samsung e Google basati su Android 10 e su alcuni device di altri produttori che fanno girare Android 11 mentre Apple CarPlay è disponibile su tutti gli iPhone basati sull’ultima versione di iOS.