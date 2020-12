I vari produttori di smartphone Android da tempo studiano possibili soluzioni per rendere la fotocamera frontale sempre meno “invasiva” ed anche il team di Google pare stia valutando di apportare importanti modifiche da questo punto di vista per i prossimi modelli dalla gamma Google Pixel.

Almeno ciò è quanto sembra emergere da un brevetto di design registrato dal colosso di Mountain View e che, pur non facendo espresso riferimento all’utilizzo di una fotocamera sotto il display, suggerisce che questa soluzione potrebbe essere sfruttata per garantire ad un prossimo modello della gamma Google Pixel (già quello che sarà lanciato nel corso del 2021?) di avere uno schermo senza “interruzioni”.

Ecco l’immagine che contiene l’indizio di cui stiamo parlando:

Google Pixel 6 potrebbe seguire il nuovo trend

Ovviamente non si tratta di un’idea nuova, in quanto già altri produttori hanno provato a sfruttarla per i propri smartphone ed un esempio è rappresentato da ZTE Axon 20 5G, device che da qualche settimana è disponibile anche nel nostro Paese.

Anche Samsung ha in programma di sfruttare tale soluzione nei prossimi mesi con il Samsung Galaxy Z Fold 3 (in arrivo nella seconda metà del 2021) mentre Huawei si è limitata a preannunciare il lancio di uno smartphone con questa tecnologia senza fornire ulteriori dettagli al riguardo.

A questo punto c’è da chiedersi se il team di Google abbia intenzione di seguire tale tendenza e dotare già Google Pixel 6 di una fotocamera integrata al di sotto del suo display, ipotesi che al momento non è possibile escludere ma che suscita non pochi dubbi.

Allo stato attuale, infatti, tale tecnologia non pare essere ancora abbastanza “matura” e le prime applicazioni pratiche hanno dimostrato che ci sono dei problemi da superare prima di poter garantire agli utenti un’esperienza capace di non fare rimpiangere le fotocamere “tradizionali”.

Speriamo di saperne di più già nel giro di qualche settimana.