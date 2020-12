Xiaomi svela un altro tassello per incrementare la sua presenza all’interno del mercato europeo festeggiando l’apertura del più grande store Xiaomi in Europa Centrale. Ubicato a Varsavia, capitale della Polonia, l’apertura dello store del colosso cinese si muove all’interno di una strategia ben chiara e definita: permettere ai clienti (nuovi e vecchi) di conoscere l’enorme ecosistema dei prodotti Xiaomi che, come ben sappiamo, non si limita solamente al settore mobile.

Centro riparazioni a portata di tutti

All’interno dello store, infatti, i clienti hanno modo di conoscere l’intera gamma di prodotti che l’azienda commercializza per il mercato europeo: si parte ovviamente dagli smartphone, la linea di prodotti più conosciuta e apprezzata, per arrivare ai dispositivi wearable (smartband e cuffie), smart TV, dispositivi per la smart home e tanto altro.

I'm happy to share with you the opening of Xiaomi's largest Mi Store in Central and Eastern Europe in Warsaw. It's our 1st Mi Store with a service center inside. There's also a Smart Home zone that lets visitors experience our ecosystem products first hand. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/x18DQtaUtQ — Shou Zi Chew (@ShouZiChew) December 19, 2020

Inoltre, come viene sottolineato da Shou Zi Chew, presidente Xiaomi, lo store di Varsavia rappresenta anche il primo centro riparazioni della compagnia. Gli utenti che possiedono un qualsiasi dispositivi Xiaomi e necessitano di assistenza, possono recarsi nello store di Varsavia per ottenere assistenza tecnica in loco, evitando invece così di dipendere dal servizio online. La novità non è affatto da sottovalutare, soprattutto in questo contesto in cui l’assistenza in remoto può essere vista in una prospettiva negativa da parte degli utenti.

Come ben sappiamo Xiaomi è uno dei brand più importanti in Italia, e siamo certi che l’apertura dello store a Varsavia accrescerà il valore del brand nel Vecchio Continente.