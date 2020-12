Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi 11, in programma per lunedì 28 dicembre e in Rete continuano a susseguirsi interessanti anticipazioni su quelle che saranno le principali caratteristiche del nuovo smartphone di punta dell’offerta di Xiaomi.

Nelle scorse ore, con l’intento di stuzzicare ancora più la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, il team di Xiaomi ha reso noto che Xiaomi Mi 11 potrà contare sul supporto alla fotografia computazionale, ossia una tecnica di acquisizione ed elaborazione delle immagini che utilizza il calcolo digitale invece dei processi ottici.

Xiaomi Mi 11 supporterà la fotografia computazionale

In pratica, la soluzione studiata dal colosso cinese utilizza l’intelligenza artificiale per superare i limiti fisici dell’ottica e sfrutta la potenza di calcolo per creare una nuova immagine visiva, facendo uso del deep learning per superare i dettagli visibili agli occhi umani.

Alcuni dei più popolari esempi di fotografia computazionale nel settore degli smartphone sono forniti da Google ed Apple: ci riferiamo a Night Sight e Night Mode, utilizzate per offrire agli utenti foto luminose e dettagliate con una migliore precisione del colore anche in condizioni di luce difficili.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali feature di Xiaomi Mi 11 non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 888 (che farà il proprio esordio su tale device), un display AMOLED da 6,67 pollici con i bordi curvati, risoluzione Quad HD+ e refresh rate a 120 Hz, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da uno da 13 megapixel e uno da 5 megapixel), una batteria da 4.780 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 50 W) e l’interfaccia personalizzata MIUI 12 basata su Android 11.

Xiaomi Mi 11 dovrebbe arrivare in almeno due configurazioni per quanto riguarda la RAM (8GB e 12 GB) e la memoria di archiviazione (128 GB e 256 GB) e in almeno tre colorazioni (Smoke Purple, Blue e White).