Quando si accomuna Huawei al 5G sappiamo benissimo che non ne esce quasi mai qualcosa di buono. L’intera questione del ban USA contro Huawei ha avuto, e sta continuando ad avere, talmente tante conseguente negative – la vendita del brand HONOR, giusto per nominare quella più recente -, che non ci stupiamo dell’apprendere che TIM starebbe continuando a preferire le apparecchiature 5G di Nokia rispetto quelle di Huawei.

Huawei avrebbe sempre meno peso

La notizie pubblicata da Reuters è stata confermata da almeno tre persone a conoscenza dei fatti. Come sappiamo TIM ha già messo da parte le apparecchiature 5G di Huawei per “scelte industriali”, sebbene in molti ci hanno visto lo zampino del governo USA considerando le pressioni del sottosegretario americano Keith Krach ai paesi alleati della NATO.

Secondo le ultime informazioni circa l’avanzamento dei lavori per quanto riguarda l’infrastruttura 5G di TIM nel nostro Paese, sembra che l’operatore telefonico italiano stia facendo affidamento ad Ericsson per quanto riguarda la fornitura della maggior parte delle apparecchiature, mentre Nokia dovrebbe fornire all’operatore il 25% con Huawei ferma invece al 20%. Una delle fonti ha inoltre dichiarato che “I negoziati sono ancora in essere e si sta discutendo dell’eventuale riduzione della percentuale [di Huawei]”.

È chiaro che c’è parecchio movimento per quanto riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura 5G, soprattutto se consideriamo l’enorme rilevanza strategica che avrà sull’intero mercato mobile durante il 2021.