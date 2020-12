La feature “At a Glance” rappresenta uno dei punti di forza di Google Pixel Launcher e il team del colosso di Mountain View ha deciso di renderla ancora più importante, usando tale “spazio” per mettere in evidenza rilevanti avvisi meteorologici.

Con una soluzione simile a quella degli eventi del calendario, Google Pixel Launcher occuperà due righe quando è disponibile un avviso meteo: nel primo, in caratteri più grandi, viene riportato il nome dell’evento (ad esempio, “Flash Flood Watch” o “Winter Storm Warning”) mentre nel secondo viene indicato l’ente che ha emesso l’avvertimento (negli esempi riportati dagli utenti statunitensi si tratta del National Weather Service ma nel nostro Paese potrebbe essere la Protezione Civile).

Google Pixel Launcher dà più spazio alle allerte meteo

At a Glance mostrerà ancora le condizioni meteorologiche e la temperatura attuali in questa modalità ma scompaiono il giorno e la data. Inoltre, questi avvisi sono persistenti e sembra che restino in evidenza fino alla data di fine dell’emergenza.

Per qualche utente questo nuovo tipo di avvisi è un po’ troppo “invadente” e per tale motivo il team di Google Pixel Launcher ha pensato ad un modo per disattivarlo: è sufficiente tenere premuto lo spazio At a Glance fino a quando non viene visualizzata un’opzione “Preferenze” e in tale sezione sarà visibile un’apposita opzione “Avvisi meteorologici – Previsioni per maltempo”, che potrà essere attivata o disattivata a seconda delle personali esigenze.

Insieme all’opzione per gli avvisi sugli “allarmi meteo”, gli utenti ne visualizzeranno una per gli eventi del calendario, una per i compleanni e una per il “Profilo Lavoro” (introdotta di recente per gli utenti aziendali) mentre sembra sia stata rimossa l’opzione per visualizzare le informazioni sui voli in arrivo, con gli orari di imbarco e gli avvisi.

Al momento non è chiaro se questi avvisi relativi al meteo compariranno anche nel widget At a Glance dell’app Google o se siano limitati al Pixel Launcher né per quanti utenti la novità sia già disponibile.