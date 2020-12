Durante l’evento di lancio del processore Qualcomm Snapdragon 888 Xiaomi aveva confermato che sarebbe stata la prima azienda a presentare uno smartphone basato sul nuovo SoC e così sarà. Infatti, come abbiamo visto qualche ora fa in questa news, Xiaomi Mi 11 è atteso al lancio il prossimo 28 dicembre.

Alte prestazioni e supporto al Wi-Fi 6e

Quest’oggi, invece, il colosso cinese ha deciso di mostrarci ufficialmente come se la caverà la nuova generazione di smartphone di fascia alta con l’ultimo processore di Qualcomm. I risultati benchmark condivisi su Weibo ci permettono di scoprire le prestazioni attese degli smartphone al lancio: in single core il SoC Snapdragon 888 ha raggiunto il punteggio di 1135, mentre in multi-core si è spinto fino a 3818.

I valori mostrati nelle immagini ufficiali, sebbene riferiti a test sintetici raggiunti con GeekBench 5, ci svelano che il nuovo SoC è effettivamente più veloce della precedente generazione e del Kirin 9000. L’azienda ha inoltre annunciato che Xiaomi Mi 11 disporrà di un modulo Wi-Fi 6e (Wi-Fi enhanced) in grado di raggiungere una velocità massima teorica pari a 3.5 Gbps.

A questo punto non ci resta che attendere appena cinque giorni per scoprire in dettaglio tutte le novità in arrivo su Xiaomi Mi 11, già ad oggi potenzialmente indicato come uno dei migliori smartphone Android del 2021.

Potrebbe interessarti anche: smartphone che monteranno lo Snapdragon 888