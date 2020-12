Ormai è passato più di un anno da quando Fossil ha introdotto i suoi smartwatch di quinta generazione, tuttavia i documenti rinvenuti nella piattaforma di certificazione cinese FCC suggeriscono che l’azienda texana specializzata in orologeria tradizionale sta lavorando su un nuovo smartwatch con connettività LTE.

Fossil prepara il suo primo smartwatch con connettività LTE

I documenti sull’esposizione alle radiofrequenze inviati alla FCC confermano il supporto della banda LTE per il nuovo smartwatch di Fossil che potrebbe essere lanciato dall’azienda a breve.

Dai documenti allegati alla pratica risulta chiaro che questo smartwatch adotterà uno schermo circolare, proprio come gli altri wearable device del produttore.

Per il momento la documentazione non rivela nessun altro dettaglio importante sul presunto smartwatch LTE di Fossil, ma è probabile che gli utenti potranno utilizzare il dispositivo con i principali operatori negli Stati Uniti.

L’aggiunta della connettività LTE renderebbe lo smartwatch meno dipendente dallo smartphone, in particolare per rispondere alle chiamate e ai messaggi, oltre che nell’ascolto della musica.

Anche se il misterioso dispositivo indossabile di Fossil sta per ottenere la certificazione da FCC, non sappiamo ancora quando verrà rilasciato. L’azienda potrebbe approfittare del CES 2021, ma l’evento è troppo vicino e sembra più verosimile che il produttore abbia pianificato il lancio in primavera.

