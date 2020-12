Samsung Electronics Italia ha scelto Epipoli per portare le gift card nel mondo dei pagamenti mobili di Samsung Pay: il gruppo fintech italiano contribuisce dunque al passo avanti fatto verso le digitalizzazione delle gift card, introdotte dallo stesso nel “lontano” 2006.

Samsung Pay accoglie la sezione gift card

La nuova sezione di Samsung Pay dedicata alle gift card è realizzata in collaborazione con Epipoli, e grazie a questa sinergia gli utenti potranno acquistare e regalare ad amici e parenti quelle dei brand più noti: tra questi troviamo ad esempio Carrefour, La Feltrinelli, Oviesse e Zalando. Le gift card potranno essere spese attraverso il servizio di mobile payment del produttore sud-coreano, sia online sia nei negozi fisici.

“Samsung Pay continua a registrare una crescita costante e ed è sempre più alto il numero di utenti Galaxy che utilizzano con soddisfazione questo comodo, semplice e sicuro metodo di pagamento elettronico contactless. Stiamo sempre più ampliando e diversificando questo servizio grazie all’introduzione di nuove funzionalità, tra cui l’abilitazione della nuova sezione Gift Card realizzata in collaborazione con Epipoli. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, perché offre ancora maggiori opportunità ai nostri utenti e contribuisce sempre più alla realizzazione dei processi di trasformazione digitale in Italia, segnando un ulteriore passo in avanti verso la cosiddetta cashless society“, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

Ad oggi, grazie all’acquisizione nel 2017 del brand Groupalia, Epipoli è il primo operatore italiano di couponing con 250 partner in 50.000 punti vendita, 7000 merchant connessi e 2 milioni di utenti. Lo scorso anno sono stati più di 2,5 milioni i consumatori che hanno acquistato gift card del gruppo.

Il servizio dedicato alle gift card su Samsung Pay è già attivo in altri Paesi, ma presto sarà disponibile anche in Italia: aspettavate questa notizia? Fatecelo sapere nel solito box qui di seguito.

