PosteMobile svela alcune interessanti novità per quanto riguarda le offerte Creami Style, Wow 10 GB e WeBack che saranno disponibili in proroga fino al 5 gennaio 2021, mentre l’operatore MVNO decide inoltre di aumentare la soglia di traffico dati per il roaming UE.

Crescono i limiti di traffico per il roaming

Andando con ordine e partendo dalle soglie del roaming UE, ad oggi i pacchetti sopracitati prevedono questi limite di GB disponibili:

2,34 GB per PosteMobile Creami Wow 10 GB e Creami Style;

per PosteMobile Creami Wow 10 GB e Creami Style; 4,68 GB per PosteMobile Creami WeBack.

A partire dal 1° gennaio 2021, però, grazie all’utilizzo di una nuova formula per il calcolo del tetto di giga disponibili in roaming all’interno della UE, i limiti sopracitati verranno ricalcolati offrendo agli utenti una soglia maggiore, indipendentemente dal piano tariffario scelto. Nello specifico:

2,73 GB per PosteMobile Creami Wow 10 GB e Creami Style;

per PosteMobile Creami Wow 10 GB e Creami Style; 5,46 GB per PosteMobile Creami WeBack.

L’offerta Creami Wow 10 GB offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 10 GB di traffico dati a 4,99 euro al mese. Creami WeBack propone 50 GB di traffico dati e credit illimitati per chiamate e SMS per tutti i numeri fissi e mobile nazionali a 9,99 euro al mese. Infine, Creami Style offre ogni mese 500 credit per chiamate e SMS e 5 GB di traffico a 5 euro al mese.

