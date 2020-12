La Paranoid Android è una delle custom ROM più apprezzate all’interno dell’enorme community del modding Android, ed in queste ore il team di sviluppo che si occupa del porting di Android 11 su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, annuncia l’arrivo dell’Alpha 2 per i sopracitati smartphone di OnePlus.

Novità aggiornamento Paranoid Android Ruby Alpha 2

La prima novità che salta agli occhi dopo aver installato la Paranoid Android Ruby Alpha 2 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, è la presenza di una grande varietà di nuovi wallpaper all’interno dell’applicazione Abstruct. A questi segue l’aggiornamento di alcune porzioni della UI di sistema e il miglioramento delle prestazioni generali della custom ROM.

Paranoid Android Ruby Alpha 2 is now available for the OnePlus 8 and OnePlus 8 Pro! Download it from @xdadevelopershttps://t.co/htSb5Iafok#stayparanoid pic.twitter.com/IApuNGLlo9 — Paranoid Android (@paranoidaospa) December 22, 2020

Dove scaricare Paranoid Android Ruby Alpha 2

L’aggiornamento alla Paranoid Android Ruby Alpha 2 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro può essere scaricato al link sottostante. Benché la custom ROM Android sia riconosciuta per l’ottima stabilità e performance, ci teniamo a sottolineare che si tratta di una versione alpha e pertanto non adatta all’utilizzo quotidiano.

Sono presenti, infatti, alcuni bug e tentennamenti che non la rendono ancora consigliabile come custom ROM da utilizzare tutti i giorni, pertanto valutate con attenzione se procedere alla installazione sul vostro smartphone principale in caso non abbiate uno di scorta su cui fare affidamento.

Scarica Paranoid Android Ruby Alpha 2 per OnePlus 8/8 Pro