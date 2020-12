Samsung Galaxy M31 è stato il primo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano a entrare nelle fasi di sviluppo beta dell’interfaccia One UI 3.0 e ora un altro mid-range molto popolare sta per seguire le sue orme.

Samsung ha introdotto oggi il programma beta One UI 3.0 basato su Android 11 per Samsung Galaxy A51, disponibile in Italia dall’inizio di luglio.

Samsung Galaxy A51 5G entra nella prima beta di One UI 3.0

Samsung ha pubblicato la notizia sui forum della community e il programma beta sarà probabilmente suddiviso in alcune versioni, ognuna delle quali avvicinerà One UI 3.0 alla versione pubblica.

I membri Samsung e i proprietari di un Samsung Galaxy A51 5G in Corea possono già registrarsi per partecipare al programma beta e fornire feedback per aiutare il produttore a sviluppare l’interfaccia Android nella giusta direzione.

Secondo il programma preliminare dell’azienda, Samsung Galaxy A51 5G dovrebbe ricevere il primo aggiornamento pubblico della One UI 3.0 basato su Android 11 a marzo 2021.

Ci aspettiamo che Samsung porti il ​​programma beta di One UI 3.0 su Galaxy A51 anche in altri mercati chiave, ma al momento non sono disponibili tempistiche e tutto dipenderà dai progressi della fase beta.

Tra gli altri smartphone della gamma Samsung Galaxy che riceveranno One UI 3.0 a marzo 2021 sono inclusi Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31 e Galaxy Note 10 Lite.

