Ad inizio novembre l’operatore mobile virtuale (MVNO) ho. Mobile, che si poggia sulla rete Vodafone, aveva annunciato ai propri clienti l’inizio dei lavori circa lo switch della rete 3G con quella 4G. A distanza di poco più di un mese da quell’annuncio, l’effettivo inizio dei lavori non è ancora stato avviato.

In queste ore, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, l’operatore mobile ha avviato una nuova campagna informativa tramite SMS in cui annuncia una nuova data di inizio lavori: il 25 gennaio 2021. L’SMS in questione recita il seguente testo:

Ehi, ciao! Come sai, qui in ho. cerchiamo sempre di darti il meglio, e per questo, a volte, ci serve un po’ di tempo e un po’ di pazienza. Per la sostituzione graduale della rete 3G con quella 4G di cui ti avevamo parlato, ti aggiorniamo che avverrà a partire dal 25 gennaio 2021 e si concluderà entro il 28 febbraio 2021.

Questo potrà causarti dei disservizi se il tuo telefono non è abilitato a questa rete. Assicurati di possedere un telefono abilitato alla navigazione in 4G e al VoLTE. Per qualsiasi dubbio, chiamaci al 19.21.21.