Prosegue a ritmi sostenuti la crescita del catalogo di AppGallery, lo store di applicazioni proprietario con il quale Huawei ha fronteggiato la complessa situazione con gli USA che l’ha privato dei servizi di Google e delle relative app (Google Play Store compreso). Gli ultimi arrivi sono numerosi e uno, YAP, è particolarmente significativo in questo momento, anche in ottica Cashback di Stato.

Già a partire da ieri, 22 dicembre 2020, YAP, l’app per i pagamenti da mobile di Nexi, è disponibile al download su tutti i device degli HMS, come ad esempio le serie Huawei Mate 40, Huawei P40, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro e Huawei Y6P.

YAP è sfruttabile sia tramite l’app dedicata che tramite Petal Search. Ecco il link per scaricarla subito:

YAP su AppGallery di Huawei

L’app di YAP permette anche di ordinare la carta fisica (ecco la nostra guida su migliori carte e conti) a 4,95 euro: per i soli clienti Huawei è previsto infatti uno sconto del 50%.

La nuova partnership è stata commentata così da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia:

«Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per offrire loro e ai nostri consumatori la miglior esperienza possibile sui prodotti e servizi del nostro ecosistema. Sappiamo che pagare tramite strumenti digitali è oggi sempre più fondamentale, soprattutto per le generazioni più giovani che si approcciano al mondo del denaro. YAP offre un’esperienza d’uso innovativa, semplice ed affidabile, una visione condivisa che ci porta a collaborare insieme».

Dalla parte di YAP è arrivato il commento del Marketing Manager Valeriano Venturini:

«Siamo felici di rendere YAP disponibile ai clienti Huawei, un brand da sempre in grande sintonia con i giovani, che rappresentano il nostro target naturale. Avere uno strumento di pagamento moderno è fondamentale per poter fare e-commerce, ordinare il cibo a domicilio, noleggiare un monopattino o un’auto in sharing. Con questa prima versione di YAP per Huawei iniziamo un percorso molto stimolante, che porterà sempre più valore ai clienti dei nostri due brand».