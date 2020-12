Dal continente asiatico arriva una curiosa notizia che ha come protagonista uno smartphone di Xiaomi, regalato dal Vice Presidente e amministratore delegato del colosso cinese, Manu Kumar Jain, a un fan indiano dell’azienda, che ha colto al balzo l’occasione per “temporeggiare” su una scelta di vita importante come quella che riguarda il proprio matrimonio.

Ovviamente tutta la vicenda è stata sfruttata dal colosso della tecnologia per pubblicizzare uno dei suoi smartphone più popolari, ossia Xiaomi Mi 10T Pro, oltre che il brand aziendale nel complesso.

Un simpatico siparietto in India per Xiaomi Mi 10T Pro

In pratica, l’utente in questione, avvisato dal dirigente di Xiaomi dell’imminente arrivo dello smartphone regalato, ha dichiarato su Twitter che non si sarebbe sposato fino a quando lo Xiami Mi 10T Pro non sarebbe stato nelle sue mani.

Nel giro di qualche giorno, l’utente annuncia di avere finalmente ricevuto lo smartphone, pubblicando un paio di foto del device nelle sue mani e immediata è arrivata la risposta di Manu Kumar Jain, che non ha perso l’occasione per ricordare al fan di Xiaomi che a questo punto è pronto per sposarsi.

Il Vice Presidente di Xiaomi ha inoltre sfruttato l’occasione per ricordare che Xiaomi Mi 10T Pro è uno dei migliori smartphone che è al momento possibile acquistare in India, forte di una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 865 con supporto alla connettività 5G.

Tra le altre principali feature del device troviamo un display da 6,67 pollici con refresh rate a 144 Hz, 8 GBB di RAM, una fotocamera con sensore primario da 108 megapixel (accompagnata da uno ultra grandangolare da 13 megapixel e da uno macro da 5 megapixel), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida) e Android 10 con MIUI, ossia la popolare interfaccia personalizzata del produttore cinese.

