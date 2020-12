Xiaomi sta aggiornando la MIUI 12 Beta su tutti i dispositivi che supportano l’ultima verisone dell’OS. Questo update però, porta con sé un’interessantissima novità: sono stati aggiunti due nuovi Super Wallpaper, sfondi dinamici che cambiano automaticamente in base all’orario.

Xiaomi aggiunge due wallpaper dinamici a MIUI 12

Mentre qualcuno aspetta con ansia il rilascio delle ormai prossime MIUI 12.5 e MIUI 13, l’interfaccia grafica sviluppata da Xiaomi per i suoi smartphone, l’azienda cinese ha rilasciato in queste ore un aggiornamento per quanto riguarda la MIUI 12 Beta, introducendo due nuovi wallpaper dinamici, anche noti come Super Wallpaper. Gli sfondi al momento risultano nascosti e non visibili anche a chi installa la versione Beta, ma un utente di XDA li ha scovati ed è riuscito ad estrarli così da renderli disponibili anche a tutti i possessori di uno smartphone riportante il brand cinese.

I due sfondi animati in questione si chiamano Snowy Mountain e Geometry e la loro peculiarità è quella di animarsi in base all’orario o allo swipe tra le pagine della homescreen, in particolare il primo, mostrando una montagna innevata circondata da un lieve bagliore a prima mattina, oppure dai colori caldi caratteristici del tramonto. Oltre questo però, i wallpaper eseguono animazioni 3D allo scorrere delle schermate presenti sul telefono, il primo muovendo casualmente gli oggetti presenti nella schermata, il secondo effettuando una rotazione della telecamera virtuale intorno alla montagna. Ancora, sono previste delle schermate ad hoc anche per quanto riguarda la modalità blocco schermo, se l’Always On Display risulta attivo, anche queste animate da fluidi passaggi che portano alla schermata home una volta sbloccato il dispositivo.

Qui in basso potete trovare i due link per scaricare i wallpaper direttamente da Google Drive, così da installarli nel vostro dispositivo. Non tutti gli smartphone sono compatibili, per cui vi anticipiamo che potrebbero non funzionare correttamente per tutti, essendo tra l’altro estratti da una versione Beta della MIUI 12.

Qualora decideste di provarli, fateci sapere se ci siete riusciti e cosa ne pensate, commentando l’articolo!

Snowy Mountain

Geometry