TIM incarta il regalo di Natale: ecco la “Promo 100Giga” con Ricarica Automatica

TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha pensato bene di preparare un regalo di Natale per i propri clienti, con particolare riferimento a quelli che sceglieranno di attivare il servizio di Ricarica Automatica: fino al 27 dicembre 2020, sarà disponibile la Promo 100Giga.

Già proposta agli inizi del mese di dicembre, la Promo 100Giga offre in regalo 100 GB di traffico dati al mese per un periodo di tre mesi con l’attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica attraverso uno qualsiasi dei canali di vendita (app, sito ufficiale e punti vendita fisici).

La promozione, come detto, si applicherà alle attivazioni effettuate entro il 27 dicembre 2020 (ore 23.59) e richiede come condizione quella di avere un’offerta attiva con traffico dati a pagamento.

Va inoltre ricordato che il bonus viene erogato entro 48 ore dall’attivazione del servizio e la sua disponibilità viene segnalata con un SMS apposito; la promozione non è cumulabile con ulteriori vantaggi offerti in caso di attivazione della domiciliazione, come TIM Advance, TIM Young, TIM 100% 15GB.

Dal momento che la Promo 100Giga è strettamente collegata al servizio di ricarica automatica, l’eventuale disattivazione dello stesso determinerà la perdita del diritto al bonus.

Siete clienti TIM? Attiverete la Ricarica Automatica per ottenere il bonus di 100 GB al mese per tre mesi? Fatecelo sapere nei commenti.