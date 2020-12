Samsung non è soltanto la principale produttrice di smartphone Android, in quanto mette a disposizione dei propri utenti anche vari interessanti servizi e tra di essi troviamo TV Plus, disponibile per alcuni telefoni selezionati.

Samsung TV Plus continua ad espandersi

Nelle scorse ore il team del colosso coreano ha annunciato di avere ampliato questo servizio (che è stato premiato come CES 2021 Innovation Award Honoree for Streaming), andando a ricomprendere 12 Paesi (Australia, Brasile, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Italia e Corea del Sud) e 740 canali, rendendolo accessibile per oltre 60 milioni di Smart TV del produttore.

A dire di Samsung, dal lancio di Samsung TV Plus nel 2015, questo servizio streaming OTT è divenuto rapidamente uno dei più popolari al Mondo, forte di oltre 15 milioni di utenti attivi.

Integrato nella piattaforma Smart TV di Samsung, TV Plus è completamente gratuito, non richiede un abbonamento o l’utilizzo di carte di credito ed è preinstallato su tanti dispositivi dell’azienda a partire dal 2016.

Il colosso coreano ci tiene a ricordare che TV Plus collabora con circa 300 dei principali network, piattaforme di contenuti e creatori digitali, in modo da fornire ai possessori di Smart TV Samsung un’esperienza di visione premium direttamente nelle loro case e con questo nuovo ampliamento del servizio continuano ad aumentare i canali di alto livello e i contenuti dedicati alle famiglie.

Nel 2021 il produttore coreano continuerà a portare TV Plus in altri mercati (nei progetti vi è il lancio in Messico, India, Svezia e altri Paesi europei) ed anche i possessori di dispositivi Samsung Galaxy possono aspettarsi funzionalità aggiuntive (inoltre nei prossimi mesi sarà ampliato il supporto a nuovi device).

Come scaricare l’app

