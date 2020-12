Tra i punti di forza di Samsung Galaxy S21 Ultra, ossia il modello di punta della prossima generazione top di gamma del colosso coreano, vi dovrebbe essere anche il comparto fotografico, capace di garantire un notevole miglioramento rispetto ai precedenti device di Samsung.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire un tweet pubblicato dall’utente Snapdrachun 888 5G e che contiene due foto di prova della luna, una catturata dal Samsung Galaxy S21 Ultra e l’altra dal Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra migliora le capacità di zoom

A seguire le due immagini:

In entrambi i casi gli smartphone dovrebbero essere animati da un processore Exynos (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità) e, pur con la compressione operata da Twitter, le immagini mostrano quello che sembra un evidente miglioramento per quanto riguarda la qualità.

A dire del leaker, per entrambe le foto è stato usato lo zoom 50x e il nuovo smartphone sembra essere in grado di garantire un più elevato livello di dettagli, oltre a colori più naturali.

Quando è stato lanciato il Samsung Galaxy S20 Ultra, il produttore ha messo in risalto le sue capacità di zoom, sfruttandole nella relativa campagna di marketing e con il Samsung Galaxy Note 20 Ultra il colosso coreano ha voluto sottolineare di essere riuscito a migliorare ancora questa caratteristica. Ebbene, a quanto pare con il prossimo modello di punta l’azienda è riuscita ad alzare ancora di più l’asticella.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra gli altri punti di forza di Samsung Galaxy S21 Ultra dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100, il supporto alla connettività 5G, un display con refresh rate a 120 Hz ed il supporto S Pen (che, tuttavia, non sarà integrato nella scocca dello smartphone).

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere fino alla metà del prossimo mese.