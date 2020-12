OpenSignal pubblica un nuovo studio circa l’evoluzione del panorama mobile nel 2021 in relazione alla maggiore disponibilità della rete 5G. Negli stati presi come campione per valutare l’espansione e l’impatto che il 5G avrà nei prossimi mesi sull’interno mercato mobile, OpenSignal prevede che l’arrivo della connettività di quinta generazione renderà più appagante la fruizione di contenuti multimediali su smartphone.

Il 5G sarà in totale espansione nel 2021

Questo fenomeno è ben visibile grazie all’aumento del consumo di dati mobile su rete 5G rispetto a quella 4G, dove i limiti delle infrastrutture non offrono la stessa qualità di visione dei video rispetto a quella garantita invece dal 5G. In paesi come Germania, Giappone, Arabia Saudita, Regno Unito e Stati Uniti d’America, gli utenti su 5G hanno consumato in media 2.7 volte in più i dati mobile rispetto a quelli su rete 4G.

La democratizzazione del 5G e l’arrivo della connettività anche per gli smartphone di fascia media, renderà questa tecnologia di connessione il nuovo standard anche per i nuovi clienti. Per tale ragione gli operatori mobile inizieranno a proporre pacchetti con sola connettività 5G, il che dovrebbe incrementare il divario di esperienza fra gli utenti “bloccati” sul 4G e gli utenti su rete 5G.

L’esperienza utente, secondo OpenSignal, sarà l’ago della bilancia per quanto riguarda la capacità di evitare la fuga di clienti verso altri operatori. Più che i prezzi delle offerte, infatti, i clienti saranno più o meno portati a cambiare operatore in base alla qualità della rete offerta in mobilità. Per questa ragione si prevede che la stabilità e la qualità delle video chiamate, ad oggi estremamente popolari sia per la didattica online che per lo smart working, sarà sfruttata dagli operatori telefonici come caratteristica attrattiva per i nuovi clienti.