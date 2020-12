Insieme alle mascherine (chirurgiche o di comunità) e ai termometri a infrarossi, i saturimetri (detti anche pulsossimetri) sono diventati oggetti di uso comune e sono presenti in quasi tutte le case, fornendoci indicazioni sullo stato di salute dei polmoni, l’organo che è la principale vittima del nuovo coronavirus.

Non è necessario spendere decine di euro per acquistare un prodotto che può sempre tornare utile, anche per gli sportivi che vogliono conoscere l’ossigenazione del sangue o per chi ha qualche patologia. Il modello che vi segnaliamo oggi, in vendita su eBay, costa meno di sei euro, un prezzo davvero accessibile a chiunque.

Vi bastano due pile mini stilo (AAA) per alimentare il piccolo dispositivo, che dispone di un sistema di risparmio energetico che lo fa spegnere dopo alcuni secondi di inutilizzo. Per ottenere la misurazione è sufficiente inserire il dito, solitamente l’indice, e premere il tastino posto in prossimità del display.

Nel giro di qualche secondo otterrete sia il valore SpO2, che indica l’ossigenazione del sangue, sia la frequenza cardiaca. Entrambi i dati verranno costantemente aggiornati finché terrete il dito all’interno del rilevatore, che si apre e chiude come una molletta e il cui interno è rivestito con un materiale morbido.

Nel caso i valori rilevati raggiungano valori anomali sentirete un cicalino, per attirare la vostra attenzione e capire quale sia il problema. Il prodotto è così piccolo che può trovare posto nella tasca della giacca o in une borsetta e l’autonomia è di diversi mesi, anche se dipende molto dalla quantità di misurazioni effettuate.

Potete acquistare il piccolo pulsossimetro / saturimetro su eBay utilizzando il link sottostante.

