Google Assistant è senza ombra di dubbio uno degli assistenti digitali più completi presenti sul mercato, merito anche del supporto ad un numero sempre crescente di dispositivi per la smart home che possono essere gestiti semplicemente tramite semplici comandi vocali.

Dyson abbraccia finalmente Google Assistant

Dyson, proprio come Google Assistant, è sinonimo di altissima qualità, ed in queste ore scopriamo che alcuni dispositivi dell’azienda inglese iniziano finalmente ad essere supportati da Google Assistant. Infatti, una volta collegato il proprio account Dyson con l’assistente digitale di Google, gli utenti potranno finalmente controllare alcuni dispositivi presenti nel portfolio Dyson con la propria voce. È inoltre possibile realizzare anche alcune routine di Google Assistant tramite cui concatenare l’attivazione di un ventilatore Dyson e le luci di casa con la keyword “Hey Google, buona sera“.

Infine, ecco la lista dei prodotti Dyson in grado di funzionare tramite Google Assistant:

Dyson Pure Cool ventilatore purificatore (con connettività smart);

Dyseon Pure Cool Link ventilatore purificatore;

Dyson Pure Hot+Cool Link termoventilatore purificatore;

Dyson Pure Cool ventilatore purificatore;

Dyson Pure Hot+Cool termoventilatore purificatore;

Dyson Pure Humidify+Cool ventilatore purificante umidificante.

Al momento, purtroppo, il supporto con il Google Assistant non è così esteso come si vorrebbe; infatti, come viene sottolineato da Android Police, i dispositivi Dyson supportati tramite Google Assistant possono essere gestiti solamente per quanto riguarda l’attivazione o meno del dispositivo, in attesa però che le due compagnie lavorino di più a stretto contatto per aggiungere nuove funzioni sempre più complesse.