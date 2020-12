Xiaomi Mi 11, il prossimo flagship del produttore cinese che gli ultimi rumor danno pronto al lancio per il 29 dicembre, sarà quasi sicuramente dotato di un display con bordi curvi e foro per la fotocamera anteriore.

Fino all’ufficialità un margine d’incertezza è obbligatorio, anche se ormai ci sono pochi dubbi.

Xiaomi Mi 11: nuovo leak

Questa mattina vi abbiamo parlato dell’arrivo in Italia di ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone con fotocamera sotto al display.

Evidentemente Xiaomi, che pure in precedenza aveva confermato l’arrivo alla terza generazione della propria tecnologia per la fotocamera sotto al display e le relative produzione in serie e commercializzazione nel corso del 2021, non ritiene che questa soluzione sia ancora sufficientemente matura, pertanto sul proprio nuovo top di gamma rimarrà fedele al solito punch-hole design.

Una conferma in questo senso arriva dall’ultimo leak relativo a Xiaomi Mi 11: sul portale Weibo sono trapelate un paio di foto della pellicola in vetro temperato del device (le trovate qui sotto), che mettono in evidenza la presenza di un foro nell’angolo in alto a destra e di bordi con curvatura anche piuttosto pronunciata.

Per il resto, la serie Xiaomi Mi 11 è attesa al lancio prima della conclusione dell’anno e si incaricherà di portare al debutto la nuovissima Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888. Anche il resto della scheda tecnica dovrebbe essere da primi della classe, tra display AMOLED 2K realizzati da Samsung, refresh rate a 120Hz e, sul modello top, la portentosa ricarica ultrarapida a 120W. Tre le fotocamere, presumibilmente capeggiate da un sensore principale da 108MP, affiancato da una ultra-wide da 13MP e una macro da 5MP.

