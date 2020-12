Recensione carica batterie GaN UGREEN – UGREEN, compagnia specializzata nella produzione di accessori per smartphone e notebook, ha da poco presentato un nuovo caricabatterie, che utilizza la tecnologia GaN (al nitruro di gallio) per contenere le dimensioni pur erogando una potenza molto elevata.

Abbiamo dunque deciso di provarlo per qualche giorno al fine di vedere come si comporta. A fargli compagnia un paio di cavetti USB, per sfruttare al meglio il nuovo dispositivo, che ovviamente può essere utilizzato anche con cavi USB in vostro possesso.

Design e connettori

Dal punto di vista estetico il nuovo caricabatterie UGREEN è decisamente molto curato, con una scocca nera interamente in plastica e una finitura a spazzolatura incrociata su lati più ampi, per un effetto davvero molto piacevole.

Sul lato opposto alla spina (di tipo italiano a die poli) sono presenti ben quattro porte: tre USB-C e una USB-A in grado di erogare una potenza massima di 65 watt. Le dimensioni sono decisamente contenute, vista la presenza di quattro porte (104 x 55 x 32 millimetri) e i connettori sono abbastanza distanziati da lasciare posto senza alcun problema a tutti e quattro i cavi.

Dal punto di vista costruttivo il caricabatterie è molto solido, pur essendo realizzato in plastica e non abbiamo riscontrato alcuna criticità durante le nostre prove.

Caratteristiche e funzionalità

Come dicevamo sono ben quattro i connettori a disposizione per caricare smartphone o alimentare notebook. Da segnalare però che non è possibile utilizzare contemporaneamente la porta USB-C 3 e la porta USB-A se si caricano dispositivi ad alta potenza, visto che le due porte riescono a erogare contemporaneamente solo 18 watt. Se dovete dunque caricare più dispositivi e necessitate di potenze elevate dovete ricorrere alle prime due USB-C o al massimo utilizzare insieme solo le tre porte Type-C.

Le porte numero 1 e 2 sono le uniche in grado di erogare 65 watt e sono in grado di alimentare senza problemi il nostro caricabatterie wireless Xiaomi da 55 watt, per ricaricare uno Xiaomi Mi 10 a 30 watt. La porta 3 è in grado di erogare un massimo di 18 watt con il protocollo Power Delivery, mentre la USB-A arriva fino a 22,5 watt.

Utilizzando più porte contemporaneamente la potenza massima cala e arriva a 45 watt sulle prime due porte, e a 17 watt sulle ultime due, con la limitazione che vi abbiamo descritto. nel complesso comunque, a meno che non dobbiate alimentare in maniera continuativa un numero elevato di dispositivi ad alta potenza. il caricabatterie se la cava sempre egregiamente, senza scaldare in maniera significativa.

Sono ovviamente presenti numerosi sistemi di sicurezza, contro le sovratensioni, sovratemperature, cortocircuiti, sovraccarichi e sovracorrente. In questo modo i vostri dispositivi saranno sempre al sicuro, anche in caso di comportamento anomali.

Per testare al meglio il caricabatterie abbiamo utilizzato un paio di cavi USB UGREEN, uno Type-C/Type-C per alimentare un caricabatterie wireless (ma lo abbiamo utilizzato anche per ricaricare direttamente lo smartphone) e uno USB-A/USB-C con connettore a 180 gradi per alimentare un monitor portatile senza avere il fastidio del cavo che sporge in maniera eccessiva.

Questo cavo è inoltre in grado di trasportare il segnale video se collegato a un PC o un notebook dotato di tale uscita, riducendo ulteriormente la necessità di cavi. Entrambi i cavi sono ricoperti da uno strato di nylon che li protegge, li rende più flessibili e riduce le probabilità di ingarbugliamento.

Conclusioni, prezzo e disponibilità

Nel complesso dunque possiamo ritenere positiva la nostra esperienza con il caricabatterie UGREEN, al netto della limitazione legata all’utilizzo contemporaneo delle porte USB 3 e 4, anche se il manuale non ne fa menzione ed è stato necessario consultare la scheda tecnica online per venire a conoscenza della limitazione.

Il caricabatterie UGREEN GaN da 65 watt può essere acquistato su Amazon al prezzo di 39,99 euro applicando il coupon. I cavi invece possono essere acquistati, sempre su Amazon, utilizzando i seguenti link: