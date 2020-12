Il 2020 è ormai agli sgoccioli e le attenzioni di appassionati del mondo della telefonia e addetti ai lavori sono rivolte sugli smartphone che saranno lanciati nel corso del prossimo anni, tra i quali troveremo anche quelli della serie OnePlus 9.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, dovrebbero essere tre i modelli che OnePlus ha in programma di lanciare: oltre al modello base, infatti, ci dovrebbero essere una variante Pro ed una SE, device che in queste ultime settimane in Rete sono stati al centro di diverse indiscrezioni (come, ad esempio, la disponibilità di una fotocamera realizzata in collaborazione con Leica o di una scocca con certificazione IP68 soltanto per la versione Pro).

Nuove voci sulla fotocamera di OnePlus 9

Nelle ultime ore si sono diffuse sul Web nuove “voci” (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie) secondo cui OnePlus 9 potrà contare su un comparto fotografico basato su tre sensori: uno principale Ultra Vision da 50 megapixel grandangolare con apertura f/1.9, uno Cine Camera ultra grandangolare da 20 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel con OIS e apertura f/3.4.

Sarà interessante scoprire se il team di OnePlus sia riuscito a realizzare un comparto fotografico capace di competere con quello degli smartphone top di gamma della concorrenza, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per chi sta decidendo quale telefono acquistare.

Tra le altre principali feature di OnePlus 9 dovrebbo trovare un display da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (con supporto HDR, aspect ratio 20:/9 e refresh rate a 120 Hz), un processore Qualcomm Snapdragon 888, il supporto alla connettività 5G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e l’interfaccia personalizzata OxygenOS basata su Android 11.

La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel mese di marzo e un ruolo fondamentale nel possibile successo della nuova gamma di smartphone di OnePlus sarà rappresentato dal prezzo di lancio. Staremo a vedere.

