Se non avete ancora acquistato i regali di Natale e siete interessati a scoprire cos’ha da offrire Huawei, il colosso cinese è pronto a stupirvi con una campagna di sconti fino al 50% su dispositivi che interessano il ramo audio, notebook e non solo.

Tante offerte su device e non solo

Si parte con una promozione davvero niente male per acquistare il notebook di fascia alta Huawei MateBook X Pro 2020. Si tratta di un dispositivo caratterizzato da un design di primissimo livello e da un hardware sempre scattante, merito anche del processore Intel Core di decima generazione. Il notebook viene scontato del 25% e proposto così al prezzo di 1.499 euro invece di 1.999 euro.

Fino alla Vigilia di Natale è possibile acquistare le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro al prezzo di 129 euro invece di 179 euro, a cui viene aggiunto anche la possibilità di sfruttare gratuitamente 6 mesi di abbonamento gratuito al servizio di streaming audio Huawei Music.

Lato wearable, invece, Huawei Watch Fit viene proposto in offerta fino al 31 dicembre al prezzo di 89 euro invece di 129,90 euro nella colorazione Graphite Black, mentre le varianti Sakura Pink e Mint Green a 99 euro con inclusa una cover.

Parlando di servizi software, su Huawei AppGallery tutti gli utenti possono concorrere in un gioco a premi per vincere una Fiat 500, un prodotto Huawei oppure un coupon con sconti da utilizzare per acquistare prodotti di partner selezionati. L’iniziativa è disponibile per tutto il mese di dicembre per gli utenti che scaricheranno le app aderenti all’iniziativa nelle categorie E–Commerce, Food & Drink, Mobilità ed Entertainment. Huawei aggiunge inoltre la possibilità di utilizzare gratuitamente per 12 mesi 50 GB di spazio su Huawei Mobile Cloud per tutti i nuovi clienti.

Infine, fino al 15 gennaio 2021, nel caso in cui aveste bisogno di ricorrere al centro di assistenza per le riparazioni, sarà disponibile il 50% di sconto sulle parti di ricambio necessarie per riparare il device presso uno dei Huawei Customer Service Center di Milano, Roma e Catania, oppure sfruttando il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio. Come sempre, inoltre, pulizia e sanificazione del device saranno offerte in omaggio.

