Il 2020 è stato un anno particolarmente complicato a causa della crisi generata dalla pandemia di Coronavirus ed anche il settore della telefonia ha dovuto affrontare non poche difficoltà e Samsung, una delle aziende che più hanno sofferto in questi mesi, si prepara ad affrontare il 2021 con una grande partenza.

Ricordiamo, infatti, che intorno alla metà del prossimo mese il colosso coreano dovrebbe presentare ufficialmente la serie Samsung Galaxy S21, anticipando di alcune settimane quella che è la normale tempistica di lancio di questa gamma di device e sfruttando l’occasione per annunciare anche altri smartphone pieghevoli.

Samsung avrebbe grandi progetti per il 2021

Ma per il 2021 il colosso coreano avrebbe grandi progetti, almeno di ciò è convinto il popolare leaker Tron (o cozyplanes), il quale su Twitter ha svelato che Samsung per quest’anno avrebbe diversi assi nella manica, a partire da un tablet con tripla piegatura ed uno smartphone dotato di un display trasparente.

Per quanto riguarda il tablet con display con tripla piegatura, si tratta di una soluzione che anche altri produttori hanno preso in considerazione negli ultimi mesi e che dovrebbe garantire agli utenti di avere a propria disposizione un dispositivo piuttosto maneggevole da trasportare, con la possibilità di adattarlo a diversi utilizzi in base a come vengono sfruttate le varie posizioni dello schermo.

Meno chiaro è cosa il leaker intenda per smartphone dotato di display “trasparente” (nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di un brevetto a tal riguardo) e quali concreti vantaggi potrebbe portare agli utenti.

Tron, inoltre, si sbilancia anche sul 2022, anno nel corso del quale Samsung potrebbe lanciare device dotati di schermi che “scorrono” o “si arrotolano”, senza fornire alcun dettaglio al riguardo.

Non manca, infine, un messaggio volto a stuzzicare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori: il colosso coreano, infatti, starebbe progettando un “prodotto leggendario” definito come un qualcosa che nessuno avrebbe mai pensato che potesse accadere. Di cosa si tratterà?