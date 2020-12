WINDTRE sta inviando SMS ad alcuni suoi clienti per proporre un bel po’ di giga per passare le festività natalizie senza la paura di restare a secco. La campagna promozionale invita ad attivare 100 giga di traffico dati a un costo a partire da 5,99 euro una tantum: andiamo a scoprire di che si tratta nel dettaglio.

100 giga a partire da 5,99 euro con queste offerte WINDTRE

Al di là del giorno di Natale, nel quale alcuni operatori tra cui TIM, Vodafone e la stessa WINDTRE renderanno disponibili giga gratis per tutti, alcuni utenti potrebbero rischiare di rimanere senza connessione dati con un incremento del traffico delle festività (le videochiamate non sono particolarmente leggere da questo punto di vista).

Proprio per questo WINDTRE propone offerte ideali per coprire il periodo, diverse da cliente a cliente (simili a quella di qualche giorno fa): alcuni stanno ricevendo SMS che propongono 100 giga per 15 giorni a 5,99 euro una tantum o la stessa quantità per 30 giorni a 7,99 euro. I giga in questione avranno la priorità rispetto a quelli già eventualmente inclusi nell’offerta “base”.

La promozione può essere sottoscritta entro il 23 dicembre (100 giga per 15 giorni) o entro il 20 dicembre (100 giga per 30 giorni), a meno che non sia specificato diversamente all’interno dell’SMS inviato da WINDTRE. Una volta terminato il periodo, l’opzione si disattiverà automaticamente, senza rinnovi.

Se siete interessati ad attivare queste nuove offerte WINDTRE basta che seguiate le istruzioni indicate negli SMS. Purtroppo niente da fare per coloro che non lo hanno ricevuto, ma potete sempre provare a contattare l’operatore per scoprire se c’è qualche proposta per voi (o verificare tramite l’app).

Leggi anche: offerte WINDTRE