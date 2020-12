Nella giornata di ieri, 18 dicembre 2020, OnePlus ha pubblicato sul Google Play Store la propria applicazione Canvas AOD, aprendo in questo modo la strada ad aggiornamenti futuri più rapidi e potenzialmente frequenti.

Dopo un’attesa inspiegabilmente lunga, quest’anno il produttore cinese ha finalmente abbracciato la funzione Always-On Display nell’ambito dell’aggiornamento alla OxygenOS 11 con base Android 11.

OnePlus non si è limitata ad introdurre un AOD standard, ma ci ha aggiunto un tocco personale con la funzione Canvas, che è in grado di disegnare automaticamente un’immagine che si basa sulla foto della schermata di blocco.

Adesso, come segnalato direttamente sul Google Play Store, il produttore cinese ha deciso di pubblicare la relativa app, in modo tale da poter apportare dei miglioramenti all’algoritmo della funzione e alla user experience in qualsiasi momento, semplicemente rilasciando un nuovo update.

Come scaricare (OnePlus) Canvas AOD

Prima di lasciarvi ai metodi per scaricare Canvas AOD è fondamentale un caveat: dal momento che la funzione è stata introdotta con la OxygenOS 11 basata su Android 11, l’applicazione risulta compatibile solo ed esclusivamente con gli smartphone OnePlus che abbiano già ricevuto il suddetto major update.

Ciò detto, se possedete uno smartphone compatibile, l’applicazione Canvas AOD è disponibile al download sul Google Play Store ed è raggiungibile cliccando sul badge sottostante. In alternativa, è possibile scaricare l’APK da APKMirror a questo link.

