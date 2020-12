Sembra che Google Pixel 5 sia stato particolarmente apprezzato dagli utenti americani, quanto meno nella versione sbloccata, quindi non legata a un operatore particolare. Sia Amazon che il Google Store segnalano un “out of stock” cercando di acquistare una delle due colorazioni disponibili e prive di vincoli con gli operatori.

Google Pixel 5 è sold out

Anche la versione legata a Google Fi non è momentaneamente disponibile, anche se può essere acquistata con le spedizioni a partire dal mese di gennaio, anche in questo caso per entrambe le colorazioni. Lo stesso, sempre negli USA, vale anche per Amazon, che spedirà la versione nera da fine dicembre e quella verde solo dopo metà gennaio.

Negli Stati Uniti è comunque possibile acquistare, oltre alle varianti legate agli operatori di telefonia mobile, un Google Pixel 5 anche da Best Buy, quindi sembra che la situazione sia tranquilla. È probabile che Google abbia venduto tutte le scorte iniziali, sintomo di un buon successo, anche se difficilmente conosceremo l’esatto volume di vendita.

In Europa la situazione sembra invece tranquilla, anche se in Germania e Regno Unito la colorazione verde non è al momento disponibile. La versione nera però è disponibile nei due Paesi, così come in Francia e in Irlanda e in tutti i casi non abbiamo trovato indicazioni relative a tempi di spedizione dilatati nel tempo.

Vedremo a gennaio se le scorte saranno reintegrate o se Google ha deciso di limitare la produzione in vista di nuovi smartphone che potrebbero arrivare in primavera.

