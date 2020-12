Mentre diventa ormai sempre più facile scovare smartphone con display muniti di cornici sottilissime anche nella fascia bassa del mercato, e mentre Samsung guida la classifica degli smartphone pieghevoli, Xiaomi non teme di immaginare su carta come potrebbe essere il futuro degli smartphone della compagnia.

Display avvolgente e fotocamere pop-up

Di questa visione ci rende partecipo il WIPO (World Intellectual Property Organization) che, in riferimento ad un brevetto depositato dal colosso cinese, ci offre la possibilità di ammirare come potrebbe apparire un ipotetico smartphone di Xiaomi con display avvolgente. Osservando le immagini relative al brevetto, è possibile notare uno smartphone caratterizzato da un pannello che abbraccia completamente sia la facciata frontale che posteriore, senza virtualmente mostrare nessun segno di interruzione o tasto fisico.

Questo genere di design ci riporta in mente quest’altro brevetto di Xiaomi, dov’è sempre visibile uno smartphone il cui display avvolge completamente ogni angolo del dispositivo. Per fare posto al display l’azienda ha pensato di rimuovere le fotocamere (sia frontali che posteriori) ed inserirle invece all’interno di un modulo motorizzato caratterizzato da tre sensori e due flash LED.

Realizzare un device del genere è una sfida ingegneristica sotto tanti punti di vista. Non solo Xiaomi deve offrire la certezza che il display sia sempre perfettamente funzionante, ma anche il software dev’essere in grado di gestire e interpretare correttamente ogni singolo tocco impresso sull’ampia superficie toch, così come offrire il supporto a comandi touch anche per accendere il dispositivo dopo averlo spento.

Cosa ne pensate di questo brevetto? Utilizzereste mai uno smartphone con un display avvolgente?