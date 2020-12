TIM include l’opzione TIMMUSIC Per Sempre nelle sue offerte TIM Young

TIM sembra avere in serbo una bella sorpresa per tutti i clienti mobili che da oggi attivano una delle offerte TIM Young: infatti inclusa in queste offerte c’è anche l’opzione TIMMUSIC Per Sempre, che consente di approfittare del servizio TIMMUSIC senza costi aggiuntivi e senza limiti temporali.

TIMMUSIC Per Sempre incluso nelle offerte TIM Young

Sottoscrivendo TIM Young Student Edition, dedicata a clienti under 25, e TIM Young Senza Limiti, attivabile da under 30, si attiverà in automatico e senza alcun costo TIMMUSIC Per Sempre, che dà accesso alla piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming utile per ascoltare milioni di brani, creare playlist personali, ascoltare quelle proposte dall’app e scoprire le classifiche settimanale. E tutto questo sarà possibile senza consumare i GB del bundle dati dell’offerta mobile.

E’ questo un altro modo per spingere su offerte, come quelle TIM Young, che altrimenti sarebbero invero poco appetibili: infatti a fronte di 9,99 euro per la Student Edition e di 14,99 euro per la Senza Limiti, le offerte TIM Young offrono “solo” fino a 60 GB di internet (meno GB di quanto offre, peraltro a un prezzo molto inferiore, ho.Mobile per i suoi nuovi clienti). Basterà questa ulteriore, interessante opzione TIMMUSIC a convincervi a cambiare operatore e attivare una TIM Young?