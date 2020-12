Gli annunci sono essenziali nel mondo attuale e vengono “tollerati” dagli utenti per usufruire gratuitamente di contenuti, siti Internet e tanto altro: sono un po’ meno accettati quando iniziano a comparire a bordo di smartphone da migliaia di euro, come nel caso dell’app Samsung Visit In.

Samsung Visit In si allarga, ma potrebbe non farvi piacere

Gli smartphone Samsung, come di altre marche, non sono esenti da annunci o ads, fortunatamente non troppo frequenti: perlopiù si tratta di pubblicità di concorsi a premi o comunque di prodotti del mondo Samsung proposte dall’app Samsung Members attraverso Samsung Push Service.

Come segnalato anche sulla community Samsung, in questi giorni il produttore ha aggiornato negli USA (e non solo) l’app di sistema IPS Geofencing “trasformandola” nella nuova app Samsung Visit In, già disponibile in altri Paesi (non in Italia, per ora). Questa, una volta ottenuto il permesso, è in grado di tracciare la posizione dello smartphone (e di conseguenza dell’utente), mostrando eventuali annunci, offerte o coupon messi a disposizione da Samsung per il negozio appena visitato o nei dintorni.

Perché mostri questo tipo di pubblicità, l’app Samsung Visit In richiede comunque l’accettazione dei termini, che ogni utente è libero di rifiutare se non interessato. Potrebbe comunque risultare sgradito il fatto che Samsung introduca questo tipo di servizi in background attraverso il Galaxy Store, con installazione automatica, soprattutto dopo aver speso (anche) parecchi soldi per l’acquisto del dispositivo.

Voi avete mai visto comparire ads, annunci o pubblicità sul vostro smartphone Android, che si tratti di un Samsung Galaxy o meno? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

