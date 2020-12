A distanza di ormai poche settimane dal lancio dell’attesissima serie Samsung Galaxy S21 indicata per gennaio 2021, forse giorno 14 gennaio durante il CES, torniamo ancora una volta a mostrarvi in anteprima alcune importanti informazioni su Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Tante colorazioni attese al lancio

Infatti, oltre alle colorazioni di Samsung Galaxy S21/S21+ viste qualche ora fa, oggi possiamo ammirare l’intera palette di colori che Samsung avrebbe scelto per i nuovi device top di gamma. Sebbene le informazioni siano state pubblicate da Evan Blass, noto a tutti per l’elevata accuratezza dei suoi rumor e leak, è bene indicare questi render come “ufficiosi”.

Samsung Galaxy S21 è atteso in quattro colorazioni differenti, ovvero bianca, grigia, rosa e viola. Il pannello frontale dovrebbe avere una diagonale pari a 6,2 pollici con tecnologia AMOLED, mentre sul retro il comparto triplo dovrebbe fare affidamento ad un sensore principale da 12 MP, uno ultra grandangolare da 12 MP e uno telescopico da 64 MP. Samsung Galaxy S21+, invece, atteso con più o meno le stesse caratteristiche del fratello più piccolo, dovrebbe arrivare in tre colorazioni soltanto, senza quella rosa.

Samsung Galaxy S21 Ultra, d’altro canto, dovrebbe rappresentare la versione premium per la serie Galaxy S del 2021. Se frontalmente non sembrano esserci novità rispetto agli altri modelli per quanto riguarda il design, posteriormente registriamo un comparto fotografico decisamente più vistoso. Per questo modello, inoltre, dovrebbero essere disponibili solo le colorazioni bianca e nera.

In attesa del lancio indicato fra poche settimane, alcune informazioni parlano dell’assenza delle cuffie e della cover di protezione all’interno della confezione della serie Samsung Galaxy S21, mentre un altro video hands-on mette in risalto alcune particolarità estetiche di Samsung Galaxy S21+.

Cosa ne pensate di questi nuovi leak su Samsung Galaxy S21? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

